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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعترض صواريخ أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود (فيديو)

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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعترض صواريخ أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود (فيديو)
RT
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أفاد وكالة "نوفوستي" أن دوي انفجارات سُمع في مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، كذلك اشتغلت أنظمة الدفاع الجوي في المقاطعة.

وقالت الوكالة إن 16 انفجارا هز المدينة في حوالي الساعة 11 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن النوافذ ارتجت في وسط المدينة كما اشتغلت أجهزة إنذار السيارات.

وتتعرض منطقة بيلغورود بين الفينة والأخرى إلى قصف من جانب القوات الأوكرانية.

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعترض صواريخ أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود (فيديو)
Sputnik

وأطلقت القوات الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي عددا كبيرا من الصواريخ على بيلغورود، لكن نظام الدفاع الجوي تمكن من اعتراضها جميعا.

المصدر: نوفوستي

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