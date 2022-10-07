دونيتسك: قوات كييف قصفت إيلوفايسك بصواريخ HIMARS
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أعلنت جمهورية دونيتسك الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة إيلوفايسك في الجمهورية بصواريخ HIMARS الأمريكية.
وأشارت ممثلية دونيتسك لدى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق في منشور على "تلغرام" إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت عند منتصف الليل 6 صواريخ من أنظمة M142 HIMARS على مدينة إيلوفايسك وبلدة أومانسكويه.
وأضافت أن قوات كييف أطلقت كذلك 5 قذائف من عيار 155 مم على حيي كيروفسكي، وبتروفسكي في مدينة دونيتسك.
المصدر: نوفوستي