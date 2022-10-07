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دونيتسك: قوات كييف قصفت إيلوفايسك بصواريخ HIMARS

أخبار روسيا

دونيتسك: قوات كييف قصفت إيلوفايسك بصواريخ HIMARS
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أعلنت جمهورية دونيتسك الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة إيلوفايسك في الجمهورية بصواريخ HIMARS الأمريكية.

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وأشارت ممثلية دونيتسك لدى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق في منشور على "تلغرام" إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت عند منتصف الليل 6 صواريخ من أنظمة M142 HIMARS على مدينة إيلوفايسك وبلدة أومانسكويه.

وأضافت أن قوات كييف أطلقت كذلك 5 قذائف من عيار 155 مم على حيي كيروفسكي، وبتروفسكي في مدينة دونيتسك.

المصدر: نوفوستي

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