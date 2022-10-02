إحباط عملية تفخيخ سكة حديدية في جمهورية روسية وتصفية منفذيها (فيديو)

تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي من القضاء على مسلحين اثنين بجمهورية قباردينو - بلقاريا (القفقاس)، كانا يحاولان زرع متفجرات في السكك الحديدية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن المسلحين أبدا مقاومة أثناء محاولة اعتقالهما مما أدى إلى الرد والقضاء عليهما.

وبالإضافة إلى ذلك تم اعتقال شخص كان يتعاون مع الإرهابيين، كما تم العثور على عبوة ناسفة ورشاش ومسدس وذخيرة في مكان الحادث.

ولم تقع إصابات في صفوف عناصر إنفاذ القانون.

المصدر: انترفاكس