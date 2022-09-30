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بوتين يوافق على تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للأجانب الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية

أخبار روسيا

بوتين يوافق على تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للأجانب الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية
Sputnik
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حول تبسيط إجراءات حصول الأجانب الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية في روسيا على الجنسية الروسية ودخل حيز التنفيذ اليوم.

ووقع بوتين في وقت سابق قانونا يسمح للأجانب-العسكريين في الجيش الروسي بالتقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تقديم تصريح إقامة.

والحديث يدور حول الأجانب الذين أبرموا عقدا مع القوات الروسية لمدة عام على الأقل. وتم إدخال تعديلات على قانون "الجنسية الروسية".

المصدر: تاس

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