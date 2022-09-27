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الزهور والدمى محمولة بالألم تواصل الحضور إلى مدرسة إيجيفسك

أخبار روسيا

الزهور والدمى محمولة بالألم تواصل الحضور إلى مدرسة إيجيفسك
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صورة للمدرسة رقم 88 في مدينة إيجيفسك عقب وقوع الحادث (الاثنين 26 سبتمبر 2022)
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واصل كثير من مواطني مدينة إيجيفسك الروسية إحضار الزهور والألعاب إلى مسرح الحادث الأليم الذي وقع صباح يوم أمس الاثنين، تعبيرا عن الحزن والألم الذي يلف المدينة.

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سقوط ضحايا بينهم أطفال في حادث إطلاق نار بمدرسة روسية
سقوط ضحايا بينهم أطفال في حادث إطلاق نار بمدرسة روسية

في مشهد مؤثر، أقام المواطنون في مدينة إيجيفسك نصبا تذكاريا عفويا أمام المدرسة رقم 88، بعد أن وصل عدد ضحايا الحادث الأليم إلى 17 قتيلا، من بينهم 11 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 7 و16 عاما، وجرح في الحادث 24 شخصا من بينهم 22 طفلا.

وكان شخص يدعى، أرتيوم كازانتسيف، يبلغ من العمر 34 عاما، قد فتح النار على المدرسة رقم 88 في إيجيفسك صباح يوم أمس، بعد أن تسلل إلى المدرسة وقتل الحارس، ثم انتحر بعد ارتكاب جريمته الشنعاء.

وقد أعلنت جمهورية أودمورتيا الحداد على ضحايا إطلاق النار ثلاثة أيام بدءا من يوم أمس.

المصدر: RT

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