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روسيا.. مقاطعة آمور تسجل ارتفاعا قياسيا بأعداد الزواج بعد إعلان التعبئة الجزئية

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روسيا.. مقاطعة آمور تسجل ارتفاعا قياسيا بأعداد الزواج بعد إعلان التعبئة الجزئية
Sputnik
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أفادت دائرة مكاتب السجل المدني في مقاطعة آمور الروسية بتسجيلها 682 زواجا خلال 3 أيام، أي أكثر من المعدل الشهري لتسجيلات الزواج في أغسطس الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن الدائرة: "بسبب الإعلان عن التعبئة الجزئية تعلن دائرة مكاتب السجل المدني لمقاطعة آمور أن مكاتب السجل المدني في المقاطعة جاهزة لإجراء التسجيل الرسمي للزواج في أي يوم من أجل التنفيذ الفوري لتسجيل الزواج. تعمل جميع مكاتب السجل المدني في المنطقة في نظام معزز خلال 7 أيام في الأسبوع ومع تمديد ساعات عمل المكاتب حتى آخر زائر".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في المجموع على مدار الأيام الثلاثة الماضية سجلت مكاتب السجل المدني في مقاطقة أمور أكثر من 2000 زواج، وهذه قاعدة شهرية تقريبا.

المصدر: نوفوستي

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