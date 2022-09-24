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ميزينتسيف يخلف  بولغاكوف في منصب نائب وزير الدفاع الروسي

أخبار روسيا

ميزينتسيف يخلف  بولغاكوف في منصب نائب وزير الدفاع الروسي
Globallookpress
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قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تعيين الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف في منصب نائب وزير الدفاع الروسي ليحل محل جنرال الجيش دميتري بولغاكوف.

وأضاف المصدر: "تم تعيين الفريق الأول ميخائيل ميزينتسيف في منصب نائب وزير دفاع روسيا الاتحادية، وسيشرف ميزينتسيف في هذا المنصب على التأمين المادي والتقني للقوات المسلحة الروسية".

وأشار المصدر، إلى أن ميزينتسيف حل محل جنرال الجيش بولغاكوف في هذا المنصب، وإلى أنه تم نقل الأخير إلى وظيفة أخرى.

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قبل ذلك كان الجنرال ميزينتسيف يشغل منصب رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني.

المصدر: نوفوستي

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