عمدة موسكو: تسهيل الحصول على الجنسية الروسية بالتعاون مع وزارة الدفاع

أعلن عمدة مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن تعاون مركز الهجرة التابع للعاصمة في منطقة "ساخوروفا" مع وزارة الدفاع الروسية.

جاء ذلك في بيان رسمي نشره سوبيانين في موقعه على الإنترنت كتعليق على التعديلات التي نشرها مجلس الدوما، بشأن تبسيط اكتساب الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب، ممن أبرموا عقدا لمدة عام واحد على الأقل للخدمة في القوات المسلحة الروسية.

إقرأ المزيد

وتابع سوبيانين أن اكتساب هؤلاء للجنسية سيتم "دون انتظار طويل، وعقبات بيروقراطية أخرى"، وبحسبه، فإن مركز "ساخوروفا" التابع لموسكو هو النافذة الوحيدة لحل كافة قضايا توظيف العمال المهاجرين، وإجراءات الإقامة المؤقتة والدائمة، والحصول على الجنسية الروسية، لذلك فإن خدمات المدينة سوف تبذل قصارى جهدها لجعل إبرام هذه العقود مناسبا قدر الإمكان للمواطنين الأجانب الراغبين في الخدمة بالقوات المسلحة الروسية.

وخلص العمدة إلى أنه "في المستقبل القريب، ستنشر الحكومة المحلية في موسكو بنية تحتية كاملة في ساخوروفا لمساعدة وزارة الدفاع الروسية في تنظيم دخول المواطنين الأجانب إلى الخدمة العسكرية".

المصدر: إنترفاكس