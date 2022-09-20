الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك

قامت القوات الجوية الفضائية بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" بالقرب من قرية "نوفوجيلانويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

أعلنت عن ذلك وزارة الدفاع الروسية في إطار تقريرها اليومي عن التقدم المحرز ليوم الثلاثاء، 20 سبتمبر، حيث تلا البيان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من خلال الضربات عالية الدقة من قصف نقاط الانتشار المؤقتة للواء الطيران رقم 81، واللواء رقم 66 الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى "تشيرنوفي أوسكول" و"ستودنوك" في منطقة خاركوف، واللواء الآلي رقم 93 في منطقة "بوغوروديتشنويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا و3 دبابات و12 سيارة.

يتبع،

المصدر: وزارة الدفاع الروسية