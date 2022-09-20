قائد القوات الخاصة الشيشانية: مقتل 200 من القوات المسلحة الأوكرانية

كشف قائد مفرزة القوات الخاصة "أحمد" الشيشانية، أبتي علاء الدينوف، في رسالة له بالفيديو لحاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، عن تصفية حوالي 200 عنصر من القوات المسلحة الأوكرانية.

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وجاء في رسالة الفيديو، التي نشرها علاء الدينوف في قناة مجلس الأمن لجمهورية الشيشان على تطبيق "تلغرام"، أن مقاتلي مفرزة القوات الخاصة الشيشانية "أحمد" وقوات "فاغنر" وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قاموا بتصفية حوالي 200 فرد من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب تدمير معدات عسكرية.

كذلك أشار علاء الدينوف إلى أن تلك القوات تمكنت من السيطرة على مواقع حصينة للجيش الأوكراني، لذلك فمن المتوقع الآن التقدم إلى الأمام، وتابع القائد الشيشاني: "في المستقبل القريب ستكون النتائج ملموسة لكل من يقف على الجبهة. وأشير إلى أن العدو أصبح يدرك الآن أن ألعاب الطفولة التي تمكن منها خلال الأيام العشرة الماضية قد أصبحت من الماضي".

المصدر: تلغرام