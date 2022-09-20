مدفيديف: لهذا السبب تخاف كييف والغرب من تصويت دونباس على الانضمام إلى روسيا

صرح نائب مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن التصويت في دونباس يحمل أهمية كبرى ليس فقط لحماية السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإنما لاستعادة العدالة التاريخية.

جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب مدفيديف أن ذلك التصويت "يغير تماما توجه التنمية الروسية لعقود، وليس فقط لبلادنا".

إقرأ المزيد

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "فبعد الإجراءات وضم أراضي جديدة لروسيا، سيصبح التحول الجيوسياسي في العالم بلا رجعة. فالتعدي على أراضي روسيا هو جريمة، يجب التصدي لها بكل وسائل الدفاع عن النفس. ولا يقل أهمية عن ذلك أنه بعد تعديل دستور دولتنا، لن يستطيع أي زعيم روسي في المستقبل، ولا أي مسؤول في الدولة أن يتراجع عن هذه القرارات.

لهذا السبب تحديدا تخاف كييف والغرب من إجراء هذا التصويت، ولهذا السبب تحديدا يجب إجراؤها".

المصدر: تليغرام