الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانيا من طراز "سو-25"

نشرت وزارة الدفاع الروسية ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تواصل القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة على محور نيكولاييف – كريفوي روغ.

جاء ذلك في النشرة اليومية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، ليوم الثلاثاء، 6 سبتمبر، حيث تابع كوناشينكوف بأن القوات الجوية الفضائية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 طائرات من طراز "سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في مناطق قرى "سنيغيروفكا" و"ميرنويه" بمنطقة نيكولاييف.

إقرأ المزيد

وقد قامت القوات الجوية الفضائية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية بتنفيذ ضربات دقيقة ضد وحدات واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى "فيسونسك" و"يافكينو" و"بيريزنيغوفاتويه" و"تشيرنوبوليه، حيث أصيبت القوات والمعدات العسكرية في نقاط الانتشار المؤقتة للواء المشارة رقم 61، ولواء البحرية رقم 35، ولواء الدبابات رقم 17 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما تم تدمير 3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في منطقة "فيليكويه أرتافكو" بمنطقة نيكولاييف، إضافة إلى تدمير صواريخ "كاليبر" البحرية بعيدة المدى فائقة الدقة، في منطقة قرية "كاربوفا" بمنطقة دنيبروبيتروفسك، مخزونا كبيرا من الوقود كان موجها لمجموعة من القوات الأوكرانية في محور نيكولاييف – كريفوي روغ.

وتكبد العدو خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 دبابة و11 مركبة قتال مشاة و8 مركبات مدرعة أخرى و6 شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة وأكثر من 210 من الأفراد العسكريين. كذلك فقد أصابت الأسلحة الجوية عالية الدقة نقاط الانتشار المؤقت لوحدات الألوية الميكانيكية رقم 54، و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة "أرتيوموفسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تحييد ما يصل إلى 250 جنديا، وتدمير أكثر من 10 مركبات وعربات مصفحة.

وفي منطقة قرية "فيسيليانكا" بمنطقة زابوروجيه، أسفرت الضربات فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية الموجهة لنقاط الانتشار المؤقت للكتيبة الأولى من اللواء الآلي رقم 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية عن مقتل ما يصل إلى 100 مسلح وتدمير 15 وحدة من المعدات العسكرية.

وبسبب الخسائر الكبيرة ووقف التناوب، يرفض أفراد وحدات اللواء الآلي رقم 53 للقوات المسلحة الأوكرانية، العاملة في منطقة "زايتسيفو" بجمهورية دونيتسك الشعبية أداء المهام القتالية ويتركون المواقع القتالية في مجموعات.

كما يواصل الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، حيث أصيب، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 مواقع قيادية للقوات المسلحة الأوكرانية بما في ذلك للواء الميكانيكي رقم 14 بمنطقة "كامينايا ياروغا" بمنطقة خاركوف، ومركز القيادة والمراقبة لكتيبة لواء الدفاع الإقليمي رقم 102 بقرية "بولتافكا" بمنطقة زابوروجيه، إضافة إلى 52 وحدة مدفعية ونقاط تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة 161.

إقرأ المزيد

وقد تم تدمير قاذفة لنظام الصواريخ الأوكراني "بوك-إم1" المضاد للطائرات في منطقة "غريغوروفكي" بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 12 مسيرة في مناطق قرى "ياكوفينكوفو" و"كابيتولوفكا" و"سلادكويه" و"فاليريانوفكا" و"نوفواندرييفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقرية "سكادوفسك" بمنطقة خيرسون، وبمدينة خيرسون.

كذلك تم اعتراض صاروخ باليستي من طراز "توتشكا – أو" بالقرب من قرية "بوباسنا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، و11 قذيفة من راجمات الصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالقرب من محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية.

كما يواصل نظام كييف الاستفزازات في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بغرض خلق تهديد بكارثة نووية متعمدة، حيث تم تسجيل 15 هجوما مدفعيا على مدينة "إنيرغودار" بالقرب من المحطة، وفي المجموع أطلقت المدفعية الأوكرانية 20 قذيفة، بما في ذلك 3 على أراضي محطة الطاقة النووية.

أصابت إحدى الذخائر سطح المبنى الخاص رقم 1، والثانية أصابت منطقة الانتقال ما بين المبنى الخاص رقم 1 ووحدة الطاقة الثانية، بينما انفجرت الثالثة بالقرب من صهاريج بتخزين المياه المقطرة بالقرب من وحدة الطاقة الثانية. وقد تم إطلاق النار من مواقع أوكرانية في منطقة قرية "مارغانيتس" بمنطقة دنيبروبيتروفسك، وتم اعتراض هذه القذائف بنيران المدفعية الروسية. مستوى الإشعاع في محطة الطاقة النووية بزابوروجيه طبيعي.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

290 طائرة

152 مروحية

1889 طائرة بدون طيار

373 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4845 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

825 راجمة صواريخ متعددة

3369 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

5343 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية