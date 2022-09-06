هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB تفتش منازل 187 عضوا في تنظيمات إرهابية

قامت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB بتفتيش منازل 187 عنصرا في 46 منطقة روسية، متهمين بالانضمام لمجتمعات الإنترنت "كولومبين" و"المجانين: عبادة القتل".

وتفيد تقارير هيئة الأمن الفدرالية بأن "المجانين: عبادة القتل" هي مجموعة نازية جديدة متطرفة من أوكرانيا، بينما تعد هي و"كولومبين" تنظيمات إرهابية مجرّمة على أراضي روسيا. وقد نفذت تدابير البحث الجنائي والتحقيق ضد 187 مواطنا روسيا، وأعضاء في مجتمعات الإنترنت من المؤيدين لأيديولوجية القتل الجماعي، والتي يديرها مشرفو التنظيم الإرهابي "كولومبين" و"المجانين: عبادة القتل".

إقرأ المزيد

وأضافت الهيئة أنه تمت مصادرة أسلحة باردة ووسائل اتصالات تحمل مواد دعائية ذات طابع إرهابي ومتطرف ومراسلات مع منظري المجازر الأوكرانيين وأعضاء التشكيلات القومية المتطرفة لدى 30 عضوا من المقبوض عليهم. كما صودرت أيضا تسجيلات بالصور والفيديو لما يسمى بفعالية "العمل المباشر"، وتعليمات لتنفيذ الفعالية باستخدام المتفجرات المرتجلة وأجهزة حارقة في مرافق السلطة والبنى التحتية للتعليم والنقل على الأراضي الروسية.

وكانت المحكمة العليا الروسية قد أقرت في فبراير من العام الجاري، بحركة "كولومبين"، بناء على دعوى من مكتب المدعي العام، كتنظيم إرهابي مجرّم على أراضي البلاد، ويعاقب المنتمون إليه على تنظيم أنشطة تنظيمات إرهابية، ويخضعون للمساءلة الجنائية، التي يمكن أن تصل العقوبة فيها إلى السجن مدى الحياة. كما يمكن أن يؤدي أي نشر لمواد "كولومبين" كذلك إلى المساءلة الجنائية.

وقد اعتقل أنصار "المجانين: عبادة القتل" للمرة الأولى على الأراضي الروسية في مارس من العام، حينما تم اعتقال 13 عنصرا نازيا من النازيين الجدد في مدينة غيليندجيك، وعنصرا في ياروسلافل. بعد ذلك، أبلغت هيئة الأمن الفدرالية باعتقال متطرفين من هذه الطائفة في عدد من المدن الأخرى في جميع أنحاء روسيا، من وسط منطقة موسكو وجنوب أنابا وحتى الشرق الأقصى تشيتا.

وكما قال أحد النازيين الجدد المحتجزين في غيليندجيك بمقطع فيديو نشرته هيئة الأمن الفدرالية، فقد تلقى هؤلاء تعليماتهم من يغور كراسنوف زعيم التنظيم الإرهابي "المجانين: عبادة القتل" بشأن التحضير لهجمات إرهابية، ومارسوا مهاراتهم بضرب المشردين وممثلي الثقافات الفرعية من الشباب. ويواجه كراسنوف حكما غيابيا من قبل محكمة باسماني في روسيا بتهمة قتل شخصين أو أكثر.

المصدر: نوفوستي