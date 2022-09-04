روسيا تهدد بإجراءات انتقامية في حال تجميد الاتحاد الأوروبي اتفاقية تسهيل التأشيرات

قال الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف إن موسكو ستعلن عن إجراءات انتقامية ضد قرار بروكسل تجميد اتفاقية تسهيل التأشيرات.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية نشرت يوم الاثنين أن روسيا ستعلن الاجراءات الانتقامية بعد أن تتلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الأوروبي حول تجميد اتفاقية تسهيل التأشيرات.

وتابع "سنقوم بصياغة موقفنا القانوني الدولي عندما نتلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الأوروبي بالصياغة المناسبة".

وشدد الدبلوماسي على أنه "بعد أن نتلقى الإخطار الرسمي، سنقوم بصياغة إجراءات الرد.. وهذا أمر لا مفر منه".

المصدر: تاس