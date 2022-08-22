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"تاس": عملية اغتيال الصحفية دوغينا كانت تستهدفها هي نفسها وليس والدها

أخبار روسيا

Sputnik
الصحفية الراحلة داريا دوغينا
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أفادت وكالة "تاس" الروسية بأنه تم التخطيط بعناية لاغتيال الصحفية داريا دوغينا، مشيرة إلى أن العملية كانت تستهدفها هي نفسها وأن والدها ألكسندر لم يكن هدفا للخدمات الخاصة الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن "الذين خططوا لقتل داريا دوغينا كانوا مهتمين بالروتين اليومي للصحفية نفسها، وعندما فجروا السيارة بعبوة ناسفة عن بعد كان يعرفون بالتأكيد أن دوغينا كانت تقود السيارة بمفردها".

وأضاف أن "الأب لم يكن هدفا للقتلة".

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المصدر: "تاس"

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