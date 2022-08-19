الأمن الفدرالي يعتقل وكيلا لجهاز الأمن الأوكراني في كراسنودار

أفاد مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بأنه تم في مدينة كراسنودار بجنوب البلاد اعتقال وكيل لجهاز الأمن الأوكراني.

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وجاء في بيان صدر عن المركز: "ألقى جهاز الأمن الفدرالي الروسي في مدينة كراسنودار القبض على أحد وكلاء جهاز الأمن الأوكراني بلقب "آرتشي" الذي قام بجمع المعلومات ونقلها إلى موظفي جهاز الأمن الأوكراني".

وأضاف البيان أن المشتبه به أقام اتصالات مع هيئات الأمن الأوكرانية وبناء على تعليماتها، مقابل المال، جمع بشكل غير قانوني معلومات يمكن استخدامها ضد الأمن الروسي، ونقلها إلى الخارج.

وتابع أنه تم فتح قضية جنائية ضده بتهمة خيانة الدولة.

المصدر: نوفوستي