الأمن الفدرالي الروسي يعتقل 8 أعضاء في منظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية

أفاد مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي باحتجاز 8 أعضاء في خلية منظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية المحظورة في روسيا، في موسكو وعدد من المدن بسيبيريا.

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وجاء في بيان صدر عن المركز: "في مدن كراسنويارسك وموسكو ونوفوسيبيرسك تم إحباط عمل الخلية الإقليمية لمنظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية الدولية، وجرى احتجاز 8 أشخاص من مواطني بلدان آسيا الوسطى".

وأضاف البيان أن أعضاء الخلية كانوا يقومون بتمويل الجماعات الإرهابية في سوريا، كما كانوا يدعون إلى تنظيم أعمال إرهابية في روسيا. وأشار إلى أنه تمت أثناء عملية احتجازهم مصادرة وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية والبطاقات المصرفية، متابعا أن المحققين قد فتحوا قضايا جنائية بحق المحتجزين.

وتقف منظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية وراء الانفجارات التي وقعت في مترو الانفاق بمدينة سان بطرسبورغ الروسية في أبريل عام 2017. وفي عام 2019 اعترفت محكمة عسكرية روسية بأنها منظمة إرهابية.

المصدر: نوفوستي