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احتجاز أحد أنصار تنظيم أوكراني متطرف محظور في روسيا

أخبار روسيا

احتجاز أحد أنصار تنظيم أوكراني متطرف محظور في روسيا
Globallookpress Frank Hoermann /SVEN SIMON
صورة تعبيرية
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اعتقلت هيئة الأمن الفدرالي الروسية FSB أحد أنصار تنظيم "القطاع الأيمن" الأوكراني المتطرف بينما كان يخطط لإشعال النيران في أحد منتجعات مدينة ستافروبول الروسية.

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وأفاد مركز العلاقات العامة لهيئة الأمن الفدرالي الروسي FSB بالقبض على أحد أنصار تنظيم "القطاع الأيمن"، الذي كان يخطط لإشعال النيران في المباني الإدارية بمنطقة مينيرالنيي فودي ومدينة منتجع جيليزنوفودسك، حيث جاء في البيان أن "العنصر المتطرف لم يكن لديه الوقت لتنفيذ خطته الإجرامية، حيث تم اعتقاله من قبل ضباط إنفاذ القانون".

وأفاد البيان بالعثور على مكونات لتصنيع خليط حارق، حيث تم القبض على المتهم، وفتح قضية جنائية ضده بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي. واعترف بالجريمة، وجار التحقيق.

المصدر: نوفوستي

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