اعتقال لبناني بحوزته ستة كيلوغرامات من مخدر الميفيدرون في تشوفاشيا

اعتقلت أجهزة الأمن الروسية مواطنا لبنانيا بحوزته 6 كيلوغرامات من المخدرات في جمهورية تشوفاشيا بوسط روسيا.

وذكر بيان دائرة الصحافة التابعة لوزارة الداخلية الروسية: "تلقى موظفو إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية تشوفاشيا معلومات تفيد بأن بائع مخدرات بالجملة من منطقة ياروسلافل، كان سيصل المنطقة، بنية بيع شحنة كبيرة من المخدرات. أوقفت شرطة المرور سيارة من ماركة "إنفينيتي"، وأثناء تفتيش السيارة التي كان يقودها مواطن لبناني يبلغ من العمر 39 عاما، عثر عملاء مكافحة المخدرات على حوالي 6 كيلوغرامات من المواد المحظورة ذات المنشأ الصناعي - مشتقات الميفيدرون".

ووفق معلومات الشرطة، استلم المشتبه به عبوات المخدرات من مخابئ في منطقة ياروسلافل، بهدف بيعها لاحقا عبر مخابئ في جمهورية تشوفاشيا.

وتم فتح قضية جنائية ضد المواطن اللبناني بتهمة محاولة بيع مخدرات على نطاق واسع، (وفقا للمادة 228.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

المصدر: نوفوستي