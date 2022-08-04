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الدفاع الروسية: العدوانية المفرطة للمسلحين الأوكرانيين قد يكون سببها تعاطي المخدرات

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الدفاع الروسية: العدوانية المفرطة للمسلحين الأوكرانيين قد يكون سببها تعاطي المخدرات
Globallookpress The Presidential Office of Ukrai
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تزايد حالات اكتشاف مواد مخدرة في المواقع الأوكرانية المهجورة، الأمر الذي يمكن أن يفسر قسوة وعدوان القوات الروسية تجاه سكان دونباس.

ووفقا لإيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، تم العثور في المواقع التي تركها الجيش الأوكراني على الكثير من العقاقير المخدرة، ولا سيما الميثادون، والكودبسين والكودتيرب والتيفيدرين وتريفيدرين، مرجحا أن قسوة وعدوانية القوات الأوكرانية المبالغ فيها، يمكن أن تكون بسبب تأثير هذه المواد المخدرة.

وأضاف كيريلوف: "من الآثار الجانبية لهذه العقاقير التي تسبب الإدمان، أولا وقبل كل شيء، العدوانية المفرطة، وهو ما يفسر إظهار القسوة الشديدة تجاه السكان المدنيين من قبل بعض العسكريين الأوكرانيين، فضلا عن قصف مدن دونباس".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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