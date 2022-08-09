الدفاع الروسية تواصل مراقبة المرتزقة والخبراء الأجانب المشاركين في الأعمال العدائية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مراقبتها للمرتزقة والخبراء الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا.

وجاء في بيان للوزارة بموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أنه في غضون 4 أسابيع تقريبا، في الفترة من 8 يوليو الماضي إلى 5 أغسطس الجاري، ونتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية، ووحدات القوات المسلحة التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، انخفض عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا من 2741 إلى 2192 عنصرا. في الوقت نفسه فقد وصل إلى أوكرانيا، خلال الأسابيع الماضية 175 من "جنود الحظ" الباحثين عن المغامرات في أوكرانيا، من بينهم 81 من جورجيا.

إقرأ المزيد

كذلك فإن عدد المرتزقة الذين يصلون إلى أوكرانيا لا يغطي الخسائر في صفوفهم، حيث تم، خلال الفترة الماضية، تأكيد تحييد 335 مقاتلا أجنبيا في صفوف القوات الأوكرانية. كما غادر 389 مسلحا آخر أراضي أوكرانيا بشكل مستقبل.

ومن حيث معدل فقدان المرتزقة في أوكرانيا، لا تزال بولندا تتصدر القائمة حيث خسرت 99 مقاتلا، وغادر الأراضي الأوكرانية 146 مسلحا بولنديا.

إضافة إلى ذلك، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، تم تدمير 36 مرتزقا من كندا، و33 من رومانيا، و21 من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنشر وزارة الدفاع الروسية البيانات المحدثة في موقعها على الإنترنت.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية