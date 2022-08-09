الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة "ميغ-29" ومقتل وإصابة أكثر من 340 عسكري أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة قرية "توريتسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في الإفادة اليومية للمتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، الذي أدلى بمجريات الأحداث على مسرح العمليات في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

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ونتيجة للضربات فائقة الدقة بعيدة المدى، والتي تطلق من الجو في منطقة قرية "فورونوفيتسا" التابعة لمنطقة فينيتسيا، فقد تم تدمير مركز قيادة مدفون تابع للقوات الجوي الأوكرانية.

كما قصفت الأسلحة البحرية فائقة الدقة بعيدة المدى مستودع ذخيرة كبير بالقرب من قرية "أومان" بمنطقة تشيركاسي، حيث تم تدمير أكثر من 300 صاروخ لأنظمة راجمات الصواريخ "هيمارس"، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة لمدافع الهاوتزر الأمريكية من طراز "M777".

ونتيجة للعمليات الهجومية النشطة من قبل القوات المسلحة الروسية، فقد فقدت الكتيبة الميكانيكية الثانية من اللواء الآلي رقم 14 قدرتها القتالية، وبعد أن فقدت أكثر من 340 قتيلا وجريحا، غادر باقي الأفراد مواقعهم بشكل عشوائي.

كذلك يواصل الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قصف المنشآت العسكرية على الأراضي الأوكرانية، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية قصف الأهداف التالية: موقعين للقيادة في مناطق قرى "سيفيرسك" و"أوتشيرتينو" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و3 مستودعات للذخيرة في مناطق قرى "جوفتنيفويه" بمنطقة نيكولاييف و"أوسوكوروفكا" بمنطقة خيرسون، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 123 منطقة.

وأثناء مكافحة مدفعية العدو، أصيبت بطاريتا مدفعية، بما في ذلك مدافع هاوتزر الأمريكية من طراز "M777A2"، بالقرب من قرية "فيسيولويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

إضافة إلى ذلك، تم اعتراض فصيلتين من راجمات الصواريخ في منطقة قرية "لاستوتشكينو"، علاوة على 6 فصائل مدفعية من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع والمقطورة في مناطق قرى "غيورغييفكا" و"أورلوفكا" و"رازدولوفكا" بجهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك فقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة قرية "توريتسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتم اعتراض 17 قذيفة من نظام راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" في مناطق مدن خيرسون ونوفايا كاخوفكا ومنطقة خيرسون وميليتوبول ومنطقة زابوروجيه. كما تم إسقاط 3 مسيرات أوكرانية بالقرب من قرية "بتروفسكو"، ومحطة "روتشينكوفو" للسلكك الحديدية في جمهورية دونيتسك الشعبية، و"موسبانوفو" في منطقة خاركوف.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

264 طائرة

145 مروحية

1711 طائرة بدون طيار

363 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4278 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

794 راجمة صواريخ متعددة

3284 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

4785 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية