أعلنت الدفاع الروسية عن قصف القوات الجوية الفضائية لنقطة تمركز "فيلق أجنبي" بمنطقة نيكولاييف، وتحييد ما يصل إلى 250 من المرتزقة الأجانب، وتدمير أكثر من 20 وحدة من المعدات العسكرية.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث صرح بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 5 مسيرات أوكرانية في مناطق قرى "موسكاليفكا" و"بيتروبافلوفكا" و"كوبانكي" و"فولخوف يار" بمنطقة خاركوف، و"سيرغييفكا" بمنطقة خيرسون، كما تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض قذيفتين من راجمات "أوراغان" بالقرب من خيرسون.

ونتيجة لقصف القوات الجوية الروسية على المواقع القتالية للواء الآلي رقم 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية "ماريينكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، فقد تم تحييد أكثر من 50 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وتم تدمير الكتيبة الثانية من هذه الوحدة.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الجوية فائقة الدقة نجحت في القضاء على ما يصل إلى 500 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين التابعين للواء رقم 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، وكمية كبيرة من المعدات العسكرية، في قريتي "ميريفا" و"تشوغوييف" بمنطقة خاركوف.

ونتيجة لتدمير نيران المدفعية للمواقع القتالية للكتيبة السادسة عشرة من لواء المشاة الميكانيكي رقم 58 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة "أرتيوموفسك"، قتل أكثر من 130 عنصرا من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، بينما ترك الجنود المتبقون في الكتيبة، والذين يصل عددهم إلى 70 فردا، مواقعهم على عجل، وهربوا إلى قرية "كونوتوب" في منطقة سومي، حيث تم نزع أسلحتهم والتعامل معهم كجنود هاربين.

كما تعرضت الكتيبة 21 من لواء المشاة الآلي رقم 56، والتي تكبدت خسائر كبيرة في منطقة قرية "بيسكي"، أثناء الانسحاب إلى منطقة قرية "فوديانوي"، لنيران المدفعية للقوات الأوكرانية، وتم تصفية الكتيبة بشكل شبه كامل.

كذلك يواصل الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية استهداف 5 مراكز قيادة، بما في ذلك اللواء البحري رقم 36 في منطقة نيكولاييف، واللواء الآلي رقم 92 في منطقة "تسيركونا" بمنطقة خاركوف، بالإضافة إلى مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة.

حيث تم تدمير 7 مستودعات ذخيرة في مناطق قرى "أرتيوموفسك" و"كونستانتينوفكا" و"أوتشيريتينا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"ترودوفويه" بمنطقة زابوروجيه، ونيكولاييف.

وكجزء من مكافحة مدفعية العدو، تم إصابة بطاريتي مدفعية من مدافع "غياتسينت" في مناطق قرى "دزيرجينسك" و"نوفوغورودسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم اعتراض أربع فصائل من طراز راجمات "غراد" في مواقع إطلاق النار بمناطق قرى "سيفيرسك" و"كيروفو" و"أرتيوموفسك" و"أفدييفكا" و"بيسكي" وأرلوفكا" و"شاختيورسكويه" و"فيليكايا نوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"دوبروبوليه" بمنطقة زابوروجيه، و"شيروكويه" و"بيريزنيغوفاتويه" بمنطقة نيكولاييف، و"روسكايا لازوفايا" و"نورتسوفكا" بمنطقة خاركوف.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

261 طائرة

145 مروحية

1664 طائرة بدون طيار

361 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4225 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

782 راجمة صواريخ متعددة

3240 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

4655 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية