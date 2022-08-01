دي مايو يقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في "علاقات محتملة" بين أحزاب إيطالية وروسيا

اقترح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، تشكيل لجنة خاصة في البرلمان الجديد للتحقيق في "العلاقات المحتملة" بين الأحزاب السياسية الإيطالية، وروسيا.

وفي تصريح لقناة Rete 4، قال دي مايو: "بالنسبة للأحزاب الإيطالية وعلاقاتها ببعض الدوائر الاقتصادية والمالية والسياسية المقربة من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لا يوجد يقين حولها، لكن هناك الكثير من الظلال".

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وأضاف: "لا أريد أن أتهم أحدا، أنا فقط أطلب بشكل مباشر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة ما إذا كانت بعض الأحزاب قد تلقت أموالا على سبيل المثال، من الدوائر المالية الروسية أو ما إذا كانت لديها اتصالات خاصة غير شفافة مع الدوائر السياسية المرتبطة ببوتين".

وتابع: "أمننا القومي يعتمد على ذلك".







المصدر: "نوفوستي"