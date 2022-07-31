أنقرة: خط "تاناب" يمثل بديلا لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

أشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إلى أن خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" يمثل بديلا لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال قالن في تصريح تلفزيوني إن "أحد البديلين الرئيسيين (عن خطوط إمداد الغاز الروسي إلى أوروبا) هو "تاناب" وهو مشروع مشترك بين تركيا وأذربيجان".

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وأشار إلى أن "المشاريع البديلة ولاسيما مشروع "نابوكو" لم يتم استخدامها في الماضي".

وتابع أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، حيث قال أدروغان: دعونا نملأ الفراغ".

ولفت إلى أن "تاناب" هو مشروع بتعاون كامل بين تركيا وأذربيجان".

وشدد "على عدم وجود أي دعم من أي جهة، وأنه ولم يتم تلقي أي تمويل ولم يتم إشراك دول أخرى" في المشروع.

المصدر: "نوفوستي"