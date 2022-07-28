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بوتين يعين نائبا جديدا لوزير الدفاع

أخبار روسيا

بوتين يعين نائبا جديدا لوزير الدفاع
Sputnik
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مرسوما بتعيين الفريق أول فيكتور غوريميكين نائبا لوزير الدفاع.

وجاء في نص المرسوم الذي نشر عبر البوابة الرسمية للوثائق القانونية: "(يؤمر بـ) تعيين الفريق أول فيكتور غوريميكين نائبا لوزير الدفاع الروسي - رئيسا للمديرية العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، وإعفاؤه من منصبه (السابق)".

وكان غوريميكين يشغل منذ أبريل 2009، منصب رئيس المديرية الرئيسية لكوادر وزارة الدفاع.

المصدر: "نوفوستي"

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