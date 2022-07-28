بوتين يعين نائبا جديدا لوزير الدفاع

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مرسوما بتعيين الفريق أول فيكتور غوريميكين نائبا لوزير الدفاع.

وجاء في نص المرسوم الذي نشر عبر البوابة الرسمية للوثائق القانونية: "(يؤمر بـ) تعيين الفريق أول فيكتور غوريميكين نائبا لوزير الدفاع الروسي - رئيسا للمديرية العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، وإعفاؤه من منصبه (السابق)".

وكان غوريميكين يشغل منذ أبريل 2009، منصب رئيس المديرية الرئيسية لكوادر وزارة الدفاع.

المصدر: "نوفوستي"