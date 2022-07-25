لافروف يصل إلى مدينة إينتيبيه في جمهورية أوغندا (فيديو)

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى مدينة إينتيبيه في جمهورية أوغندا، في إطار جولته الإفريقية.

وكانت مصر المحطة الأولى للافروف ضمن الجولة الإفريقية التي تستغرق 5 أيام، ثم الكونغو، ثم سيزور وإثيوبيا.

وقال لافروف في مقابلة حصرية مع وكالة "نوفوستي" وقناة "RT" في وقت سابق إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.

المصدر: RT