مصرع شخص واحد بسبب الأمطار الغزيرة في سوتشي (فيديو)

أفاد عمدة مدينة سوتشي الروسية، أليكسي كوبايغورودسكي، بمصرع شخص واحد في المدينة بسبب الأمطار الغزيرة.

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وكتب في صفحته على "التلغرام": "لسوء الحظ الكبير وقعت ضحية. لقيت إمرأة مصرعها. أعبر عن تعازيي العميقة لأقربائها".

وأضاف أن المياه بدأت تنحسر تدريجيا من الشوارع، ولكن يبقى العديد من السكان الآن بدون كهرباء بسبب غرق المحطات الكهربائية، ويجري تشغيل المرافق الاجتماعية بواسطة المولدات الكهربائية. وتبذل فرق الخبراء من شركات الكهرباء قصارى جهدها من أجل إزالة عواقب حالات الطوارئ".

ولا يزال يسري في هذا المنتجع الروسي تحذير من خطر وقوع العاصفة. ويتوقع خبراء الأرصاد هطول الأمطار وخروج مياه الأنهار من ضفافها وحدوث الأعاصير فوق البحر.

لوحظ أعلى هطول للأمطار في منطقة لازاريفسكي يوم 23 يوليو الجاري. وأدت الأمطار الغزيرة إلى غرق 23 منطقة مجاورة للمساكن، و5 مبان سكنية.

وأمس السبت قضى الخبراء على عواقب سوء الأحوال الجوية، ولكن في المساء كانت هناك موجة ثانية من الأمطار الغزيرة أسفرت عن غرق شوارع عديدة والطوابق السفلية من المنازل في منطقة خوستينسكي بمدينة سوتشي.

المصدر: نوفوستي