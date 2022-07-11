روسيا.. شوارع سوتشي تتحول إلى أنهار بمياه جارفة (فيديو)

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في إقليم كراسنودار الروسي، في فيضان نهر "داغوميس"، الذي غمرت مياهه شوارع مدينة سوتشي السياحية الواقعة على البحر الأسود.

وتظهر مقاطع الفيديو التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، تدفق المياه في شوارع المدينة وجرفها لعدد من السيارات.

وفي وقت سابق حذرت وزارة الطوارئ الروسية، من أن المناطق الواقعة بشرق روسيا قد تشهد كوارث طبيعية سنة 2022 ، مثل الفيضانات والحرائق.

ولكن الوزارة أكدت في ذات الوقت أنه لا يوجد خطر كبير، حيث أن أجهزة الطوارئ استعدت لذلك وأعدت خططا للتدخل ووفرت الوسائل الضرورية للتحكم في مثل هذه الكوارث.

المصدر: وكالات