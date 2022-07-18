الدفاع الروسية: دقة صواريخ "إسكندر-إم" تسمح بالولوج من النافذة

نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو يظهر الدقة العالية لعمل منظومة الصواريخ المجنحة "إسكندر-إم" خلال العمليات القتالية في أوكرانيا.

وظهرت الصواريخ العملياتية والتكتيكية الروسية "إسكندر-إم" في الفيديو بتمويه خاص، وقد تمركزت في موقع استعداد لإطلاق النار، قبل أن تطلق صاروخا من طراز "آر-500".

ويفيد عسكري روسي مسؤول عن وضع إحداثيات الأهداف للمنظومة: "نضرب بهذه الصواريخ أهدافا مهمة، حيث تتميز بطيرانها على ارتفاع منخفض، دون أن تتمكن أنظمة الدفاع الجوي من التصدي لها، وبإمكانها الدخول عبر نافذة أو باب مفتوح".

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وبحسب قوله، فإن منظومة إطلاق الصواريخ التي تقع تحت مسؤوليته نفذت مهام توجيه ضربات صاروخية على المخازن ومواقع قيادة العدو، وتم إصابة جميع الأهداف بنجاح. وكجزء من الضربة الموضحة في الفيديو، أصابت حسابات نيكولاي المحددة مخبأ أوكرانيا تحت الأرض بجدران خرسانية وسقف يبلغ سمكهما متر ونصف المتر.

يؤكد العسكري الروسي أن صواريخ "إسكندر-إم" عالية الدقة، ويصل مداها إلى 500 كيلومتر، ويمكن للرأس الحربي للصاروخ تدمير أي هدف تقريبا بما في ذلك مواقع قيادة العدو وقوافل المعدات وأنظمة الدفاع الجوي للعدو. وتتضمن ترسانة منظومة إطلاق "إسكندر-إم" إمكانية استخدام الصواريخ الباليستية والمجنحة، والتي تتمكن عند الاقتراب من الهدف أن تشوش على أجهزة الدفاع الجوي للعدو، علاوة على طيرانها على ارتفاعات منخفضة للغاية، وتجنب التضاريس.

المصدر: نوفوستي