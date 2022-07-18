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قديروف يدعو لنشر أنظمة دفاع جوي في جبال الشيشان

أخبار روسيا

قديروف يدعو لنشر أنظمة دفاع جوي في جبال الشيشان
Sputnik
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أشار رئيس الشيشان رمضان قديروف، إلى ضرورة نشر أنظمة دفاع جوي في جبال جمهورية الشيشان، في موقع وحدة الدبابات المتمركزة في منطقة شالي.

وقال قديروف: "تحتاج روسيا في الظروف الحديثة، إلى اعتماد حلول عسكرية استراتيجية جديدة. في هذا الصدد، هناك العديد من التغييرات التي يجب إجراؤها، لكن أولا وقبل كل شيء، أعتقد وجود حاجة أكثر من أي وقت مضى لنشر أنظمة دفاع جوي في جبال جمهورية الشيشان، على الحدود الجنوبية لروسيا. يمكن نشر القاعدة في موقع وحدة الدبابات في منطقة شالي".

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وأعلن قديروف عن تشكيل فوج جديد لقوات المهمات الخاصة داخل الجمهورية يحمل اسم "أحمد- سيفير" ويتبع لوزارة الدفاع الروسية.

وقال رئيس الشيشان: "سيخدم في هذا الفوج، مقاتلون استوعبوا تجربة العمليات العسكرية في سوريا وأوكرانيا. هذا هيكل قتالي مطلوب بشدة في الواقع الحديث، مثل الكتائب الثلاث الشبيهة " أحمد -فوستوك"و"أحمد- زاباد "، و"أحمد- يوغ".

المصدر: تاس

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