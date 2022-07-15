روسيا تبحث إدخال نظام الصيرفة الإسلامية

أعلن أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية عن مشروع تجريبي لإدخال نظام الصيرفة الإسلامية في جمهوريات داغستان والشيشان وتتارستان وبشكيريا الروسية، في خطوة أولى.

وقال أكساسكوف: "منذ فترة طويلة، تلقينا العديد من الطلبات ذات الصلة من ناشطين من بشكيريا وتتارستان، وكذلك من الشيشان وجمهوريات شمال القوقاز الأخرى"، لافتا إلى ان هذه المبادرات تحظى بالاهتمام بسبب "حقيقة أن بعض الدول في الشرق الأوسط وآسيا أبدت اهتمامها بالاستثمار في هذه المناطق الروسية، ولكن لم تقدم على هذا الاستثمار لأسباب دينية".

وفي وقت سابق، في مقابلة حصرية مع RT، قال أكساكوف إنه إذا نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، فيمكن إطلاق المشروع في جميع أنحاء روسيا.

وأضاف أن المبادرة ستجذب رواد الأعمال من الشرق الأوسط للاستثمار في الاقتصاد الروسي.

المصدر: تاس + RT