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استطلاع للرأي العام: 79٪ من الروس يثقون في بوتين

أخبار روسيا

استطلاع للرأي العام: 79٪ من الروس يثقون في بوتين
Sputnik
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أظهرت دراسة اجتماعية تضمنت استطلاعا للرأي العام، نفذها صندوق "الرأي العام"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79٪ من المواطنين.

وبحسب الدراسة قال 79٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم يثقون برئيس الدولة، وأعلن 13٪ "أنهم لا يثقون" برئيس البلاد، ووجد البقية صعوبة في الإجابة.

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ويرى 81٪ من المشاركين في الاستطلاع، أن الرئيس بوتين يعمل في منصبه "بشكل جيد على الأغلب"، بينما يعتقد 10٪ من المشاركين في الاستطلاع أن الرئيس يعمل "بشكل سيئ إلى حد ما".

تم تنفيذ الاستطلاع في يوم 10 يوليو وشمل 1500 مواطن بلغت أعمارهم 18 عاما وأكثر، في 104 من المراكز السكنية في 53 منطقة روسية.

المصدر: نوفوستي

 

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