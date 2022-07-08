استطلاع: أكثر من 80% من الروس يثقون ببوتين

أعلن المركز الروسي لدراسة الرأي العام أن أكثر من 80% من مواطني روسيا يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إقرأ المزيد

وتدل نتائج استطلاع جديد للرأي العام أجراه المركز على أن 80,7% من مواطني روسيا يثقون بالرئيس بوتين، فيما يثق 63,5% منهم برئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين.

وقال 77,8% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يوافقون على عمل الرئيس بوتين بشكل عام، في حين يوافق 51,2% منهم على عمل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين. أما عمل الحكومة الروسية بشكل عام فيوافق عليه 51,3% من المشاركين في الاستطلاع.

كما تحدث مواطنو روسيا عن مستوى ثقتهم بزعماء كتل مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب). فأكد 29,5% من المستطلعين أنهم يثقون بزعيم الحزب الشيوعي، غينادي زيوغانوف، كما يثق 29,9% بزعيم حزب "روسيا العادلة من أجل الصداقة"، سيرغي ميرونوف. أما زعيم الحزب الديمقراطي الليبراني، ليونيد سلوتسكي، فيثق به 16,6% ، وزعيم كتلة "أناس جدد" أليكسي نيتشايف – 7,6%.

هذا ويثق 40,7% من الذين شملهم الاستطلاع بقدرة الرئيس بوتين على حل مهام الدولة الهامة، و19% من المستطلعين - بقدرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، و18% - بقدرة وزير الدفاع سيرغي شايغو. أما ميشوستين فيعتبره 12,9% من المواطنين قادرا على حل مسائل الدولة الهامة.

وردا على سؤال حول الأحزاب التي سيؤيدها مواطنو روسيا في الانتخابات البرلمانية عبر 40,6% من المستطلعين عن تأيدهم لحزب "روسيا الموحدة"، و10,8% للحزب الشيوعي، و7,8% للحزب الديمقراطي الليبراني الروسي، في حين أعلن 9,7% من المشاركين عن استعدادهم للتصويت لصالح الأحزاب التي غير ممثلة في البرلمان الحالي.

وقال 10,1% إنهم لا يريدون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام استطلاعه في الفترة ما بين 27 يونيو الماضي و3 يوليو الجاري بمشاركة 1600 من مواطني روسيا البالغين من العمر 18 عاما فأكثر.

المصدر: نوفوستي