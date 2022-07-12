فائض الميزانية الروسية في النصف الأول يبلغ حوالي 1.4 تريليون روبل

بلغ فائض الميزانية الفيدرالية لروسيا الاتحادية في الفترة من يناير إلى يونيو 2022، وفقًا للتقديرات الأولية، 1.37 تريليون روبل (23 مليار دولار).

وبحسب إحصائيات وزارة المالية الروسية، فإن إيرادات الموازنة تجاوزت 14 تريليون روبل وبلغت 56% من إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية التي أقرها القانون الاتحادي "حول الموازنة الاتحادية لعام 2022 وللفترة التخطيطية 2023-2024".

وبلغت النفقات 12.6 تريليون روبل أو 53.4% من إجمالي حجم نفقات الميزانية الفيدرالية.

المصدر: تاس