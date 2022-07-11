ارتفاع الفائض بميزان المدفوعات الروسي إلى 138.5 مليار دولار في النصف الأول بما يساوي 3.5 أضعاف

ارتفع الفائض في الحساب الجاري للمعاملات الاقتصادية الروسية مع العالم الخارجي في النصف الأول من العام 3.5 أضعاف ليصل إلى 138.5 مليار دولار أمريكي.

وقال "بنك روسيا" إن الرصيد في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الروسي ارتفع في النصف الأول من عام 2022 ما قيمته 138.5 مليار دولار، وهو ما يزيد 3.5 مرات عن الفترة نفسها من عام 2021 التي بلغت 39.7 مليار دولار.

وأضاف أن ميزان التجارة الخارجية في السلع والخدمات الروسية ارتفع في النصف الأول من عام 2022 بمقدار 2.6 مرة إلى 158.4 مليار دولار، مقارنة بـ 60.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2021.

المصدر: "إنترفاكس"