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بيسكوف: التقارير الغربية حول "استعداد روسيا للتعبئة العامة" كاذبة

أخبار روسيا

بيسكوف: التقارير الغربية حول
Sputnik
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التقارير الإعلامية الغربية التي تفيد بأن "روسيا تستعد للتعبئة العامة"، مزيفة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وقال بيسكوف تصريحات لوكالة "إنترتفاكس" الروسية في معرض رده على سؤال حول التقارير الغربية عن استعدادات في روسيا لفرض تعبئة عامة إن هذه التقارير "مزيفة تماما".

ولفت الكرملين في مايو إلى أنه لا توجد خطط لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

كما قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن التعبئة العامة أمر غير وارد في روسيا.

 

المصدر: RT

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