قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن مناقشة مسألة أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي، تشارف على استنفادها.

وكتب بوليانسكي في منشور على "تلغرام" أن الدبلوماسيين الروس هم الجهة الوحيدة التي تحدثت عن الموضوع وأوردت مقتطفات من تصريحات الساسة الأوكرانيين كدليل لتأكيد الموقف الروسي.

وتابع قائلا إن "جميع الغربيين واصلوا القصة القديمة حول أن روسيا دولة خبيثة مبدئا. وكله بدون أي دليل كالعادة".

وأضاف بوليانسكي أن المندوب الأوكراني ركز "ليس على المقتطفات من التصريحات والأمثلة، بل على أنه لا يمكن الاتفاق مع روسيا والثقة بها".

واعتبر الدبلوماسي أن "إجبار أوكرانيا على السلام من قبل حلفائها الأوروبيين هو أكبر كابوس بالنسبة للمندوب الأوكراني".

وخلص بوليانسكي إلى القول إن "الموضوع الأوكراني في مجلس الأمن الدولي يقارب على النفاد بشكل واضح. ولا يمكن للطرف المقابل أن يقول أي شيء جديد".

المصدر: RT