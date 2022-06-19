قضت قوات "O" الروسية على سرية مرتزقة جورجيين قرب ليستشانسك في دونيتسك شرق أوكرانيا، حسب قناة "الربيع الروسي" على تلغرام.

وكانت سرية المرتزقة تتمركز في شمال غرب قرية ميرنايا دولينا في اتجاه ليسيتشانسك.

وبعد تعرضها لقصف مدفعي من الفرقة "O" (الحرف الأول من "اتفاجنوست" وتعني بالروسية البسالة)، قررت القيادة العسكرية الأوكرانية سحبها واستبدالها بسرية من اللواء الرابع للجيش الأوكراني، لعدم قدرتها على مواصلة القتال.

وحسب المراسل العسكري لمجموعة التلفزة الحكومية الروسية يفغيني بودوبني، فإن الفرقة "O" هل التي تمكنت الشهر الماضي من إحكام السيطرة على قرية ليزوفوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: Lenta.ru