بوتين يعرب عن امتنانه للأطباء العسكريين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه وشكره للأطباء العسكريين الروس للمجهودات المبذولة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.



ووجه الرئيس الروسي خلال حدث مخصص لافتتاح مرافق رعاية صحية جديدة، تحية خاصة للأطباء العسكريين، لإنقاذهم أرواح المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال: "أود أن أخاطب بشكل خاص الأطباء العسكريين، والمسعفين، والممرضات، والموظفين الطبيين المبتدئين في مستشفيات وزارة الدفاع، والحرس الروسي، وفرق الإنقاذ الأخرى، لأولئك الذين هم في خطر، وأحيانا يضحون بأنفسهم، يقدمون خدمات طبية والرعاية تحت القصف على الخطوط الأمامية... انحناءة تقدير لكم لإنقاذ حياة رفاقنا الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة".

وأشار بوتين أيضا، إلى أن جائحة الفيروس التاجي تتطلب الكثير من الشجاعة والصبر والتضحية بالنفس من العاملين والمختصين في المجال الطبي.

وأوضح: "هذه هي أفضل الصفات التي يظهرها العاملون الطبيون الروس الآن عندما يساعدون مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، والمدنيين في الأراضي المحررة".

ومن بين المرافق التي تم افتتاحها مستوصفات الأورام في أولان أودي وفولغوغراد، ومستشفيات الأمراض المعدية في بيلغورود وأورنبرغ، ومبنى إعادة التأهيل الطبي للمركز الاتحادي للطب وجراحة العظام والأطراف الاصطناعية في تشيبوكساري، وعيادة متعددة التخصصات في نوفوسيبيرسك، وعيادتان متعددتا الخدمة، بعد إجراء إصلاحات كبيرة في بطرسبورغ وياروسلافل، بالإضافة إلى أحد عشة مرافا جديد في منطقتي سفيردلوفسك وتشيليابينسك.

المصدر: نوفوستي