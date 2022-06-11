افتتاح ما يصل إلى 80 مطعم "ماكدونالدز" كل أسبوع في روسيا

أعرب رجل الأعمال الروسي ألكسندر غوفور، الذي اشترى شركة ماكدونالدز الروسية، عن نيته افتتاح ما بين 50 إلى 80 مطعما تم تجديده أسبوعيا.

قال رجل الأعمال اليوم السبت في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية:" نفتتح غدا 15 مطعما، ثم نفتح ما يصل إلى 50 مطعما في غضون أسبوع في موسكو وضواحيها ، وسنفتح كل أسبوع من 50 إلى 80 مطعما. سنفتح جميع المطاعم البالغ عددها 850 في غضون شهر ونصف حتى شهرين".

وأضاف أنه سيتم افتتاح المطاعم الأولى في موسكو وضواحيها، ثم في الشرق الأقصى وسيبيريا والأورال.

وأعلنت شركة ماكدونالد في 14 مارس الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس