"تاس": نقل أكثر من ألف أسير أوكراني من ماريوبول إلى روسيا للتحقيق معهم

أفادت مصادر أمنية لوكالة "تاس" الروسية بأن أكثر من ألف عسكري أوكراني ممن تم أسرهم في ماريوبول، نقلوا إلى روسيا للتحقيق معهم.

ونقلت "تاس" عن مصادرها أنه "تم نقل أكثر من ألف أسير من "آزوفستال" إلى روسيا. وتعمل معهم الأجهزة الأمنية"، وأنه سيتم إرسال المزيد من الأسرى إلى روسيا لاستجوابهم.

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وأضافت المصادر أنه "قد يكون في موسكو أكثر من 100 شخص، بمن فيهم مرتزقة أجانب استسلموا في ماريوبول".

ولم تعلق الأجهزة الأمنية وأجهزة التحقيق الروسية رسميا على هذه المعلومات.

يذكر أن روسيا أعلنت أسر أكثر من 2.4 ألف شخص من العسكريين الأوكرانيين في أعقاب سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول.

المصدر: تاس