زيلينسكي يعترف باستسلام 2500 جندي في آزوفستال بعد نصف شهر من استسلامهم

اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد نصف شهر بأن حوالي 2500 جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مصنع آزوفستال، آخر معقل لقوات كييف والتشكيلات النازية في ماريوبول.

وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على قناتها في "تيليغرام" أن "فلاديمير زيلينسكي أكد أن حوالي 2500 جندي أوكراني من آزوفستال موجودين في الأسر لدى الروس".

إقرأ المزيد

ووفقا له، فإن قضية تبادل الأسرى تتولاها دائرة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في 20 مايو السيطرة الكاملة للقوات الروسية على جميع مواقع "آزوفستال" في ماريوبول.

وأشار إلى أنه منذ 16 مايو ألقى 2439 من نازيي كتيبة "آزوف" وجنود القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا.

المصدر: نوفوستي