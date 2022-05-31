رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن كارثة إذا فصلت البنوك الروسية عن "سويفت"

أكد الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الإفريقي، ماكي سال، أن العقوبات الغربية ضد البنوك الروسية وفصلها عن نظام "سويفت" للمدفوعات العالمية قد يؤدي إلى كارثة غذائية.

وقال سال خلال اتصال عبر الفيديو مع الزعماء الأوروبيين المجتمعين في قمة استثنائية في بروكسل: "أريد أن أخبركم أن بلداننا قلقة للغاية بشأن الآثار الجانبية للاضطراب الناجم عن حظر نظام الدفع بواسطة "سويفت" بسبب العقوبات".

وأضاف: "عندما يتم مقاطعة نظام "سويفت"، فهذا يعني أنه حتى في حالة توفر المنتجات، يصبح الدفع صعبا أو مستحيلا. أود أن أصر على أن تبحث هذه القضية في أقرب وقت ممكن من قبل وزرائنا ذوي الاختصاص والصلة لتحديد الحلول".

وأشار إلى أنه "من المرجح أن تؤدي ندرة الأسمدة وارتفاع كلفتها إلى انخفاض كبير في المحاصيل المحلية"، لافتا إلى "انخفاض يقدر بنسبة 20-50% في محصول الحبوب في إفريقيا هذا العام".

وتابع: "لذلك، تتوقع إفريقيا رفع الحظر عن مخزونات الحبوب العالمية الحالية لتجنب سيناريو كارثي من النقص وارتفاع الأسعار".

وأعرب عن دعمه لمبادرة الأمم المتحدة لحل الوضع.

المصدر: "سبوتنيك"