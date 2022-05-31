الخارجية الروسية: تزايد كبير في عدد الحوادث العدائية ضد بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج

قال نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، إن عدد الحوادث العدائية التي وقعت بالقرب من السفارات والبعثات الروسية بالخارج في الأشهرالأولى من عام 2022 تجاوز الألف وما زال يتزايد.

وأضاف أيفانوف: "مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، زاد بشكل كبير عدد المظاهر الهجومية المختلفة والسلوك العدائي حول السفارات والمكاتب القنصلية الروسية بالخارج. فإذا كان هناك حوالي ثلاثمائة حادث من هذا القبيل في عام 2021، ففي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تجاوز هذا العدد بالفعل الألف، ويستمر في الازدياد".

وأشار إلى أن ما يحدث يؤدى إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير في مجال ضمان أمن البعثات الدبلوماسية.

وتابع قائلا: "في هذا الصدد، تم اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية وأمن الموظفين وأفراد أسرهم".

المصدر: نوفوستي