المسيرة الروسية "صياد" تطلق صواريخ موجهة لطائرات "سو-57" خلال الاختبارات

كشفت مصادر مطلعة أن المسيرة الروسية الهجومية "صياد" (أخوتنيك) أطلقت خلال الاختبارات على أهداف أرضية صواريخ موجهة، وهي نفس الذخيرة التي تستخدمها مقاتلة "سو-57".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر ذاته أنه في أول نموذج تجريبي للمسيرة "صياد"، تم تنفيذ سلسلة من إطلاق الصواريخ الموجهة كجزء من اختبارات الطيران.

وقال المصدر إن المسيرة الهجومية استخدمت عدة أنواع من صواريخ جو - أرض التي يتم إطلاقها عادة من مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"، وأصابت أهدافا حقيقية على الأرض.

وأكد أن الاختبارات أظهرت أن "المسيرة قادرة بشكل فعال على إصابة أهداف صغيرة الحجم بالصواريخ وفي أوقات مختلفة من اليوم وفي أي ظروف جوية".

المصدر: نوفوستي