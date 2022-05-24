دي مايو يتوقع إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ويحذر من أزمة غذاء عالمية

توقع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إطالة أمد الأزمة الأوكرانية بسبب "عدم توفر ظروف السلام بين الكرملين وكييف في الوقت الراهن".

وقال دي مايو في مقابلة مع مقدم برنامج تبثه القناة الأولى العامة "رآي أونو": اليوم، إذا كان علي تصوير الموقف، حاليا لا توجد ظروف للسلام، ولكن تنتظرنا حرب طويلة ومرهقة".

وتابع: "هناك تصعيد للقصف الروسي على دونباس أمام مقاومة شرسة من جانب الجيش الأوكراني الذي ندعمه".

وحذر من"أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق، بسبب محاصيل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود".

المصدر: "آكي"