إلى جانب الأوكرانية.. الروسية تصبح لغة منطقة خيرسون الرسمية

أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، أن اللغة الروسية ستحظى في الإقليم بمكانة اللغة الرسمية على قدم المساواة مع الأوكرانية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ستريموسوف قوله: "ستصبح الروسية إلى جانب الأوكرانية لغة رسمية في منطقة خيرسون".

ووفقا له، ستكون اللغة الروسية هي اللغة الرئيسية للعمل المكتبي والتواصل وجميع القضايا ذات الأهمية الوطنية.

وأشار إلى أن التعليم في المدارس والجامعات سيكون باللغة الروسية.

وفي وقت سابق، قال ستريموسوف إن منطقة خيرسون لن تحيد عن مسارها نحو الانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي