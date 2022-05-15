جرح ستة مدنيين بينهم طفل جراء قصف أوكراني على مناطق دونيتسك المحررة

أسفر قصف شنه المسلحون الأوكرانيون على مناطق محررة في جمهورية دونيتسك الشعبية، عن إصابة ستة أشخاص، بينهم طفل.

وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار عن إصابة ستة مدنيين، بينهم طفل، بجروح نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية المحررة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في تيليغرام: "فيما يتعلق بخط عمليات مركز التنسيق المشترك لجمهورية دونيتسك الشعبية، وردت معلومات عن إصابة ستة مدنيين نتيجة قصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية لأراضي الجمهورية المحررة سابقا"، مشيرة إلى أن المصابين من سكان مناطق بافلوفكا ونيكولسكويه ونوفاندرييفكا وفلاديميروفكا وكذلك منطقة فولنوفاخا.

المصدر: نوفوستي