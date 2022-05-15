إصابة شخص جراء إطلاق نار من الجانب الأوكراني على قرية حدودية روسية

أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة شخص واحد بجروح جراء تعرض قرية سيريدا بالمقاطعة لإطلاق نار من الجانب الأوكراني المحاذي للمقاطعة.

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وكتب غلادكوف في صفحته على منصة "التلغرام"، اليوم الأحد: "تم إطلاق النار من الجانب الأوكراني على قرية سيريدا الواقعة في منطقة شيبيكينو. أصيب مدني واحد بشظايا".

وفي 11 مايو الماضي قتل شخص وأصيب 3 آخرون على الأقل جراء تعرض قرية روسية على حدود أوكرانيا للقصف من قوات كييف.

المصدر: تاس