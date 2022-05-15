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إصابة شخص جراء إطلاق نار من الجانب الأوكراني على قرية حدودية روسية

أخبار روسيا

إصابة شخص جراء إطلاق نار من الجانب الأوكراني على قرية حدودية روسية
Sputnik
أرشيف
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أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة شخص واحد بجروح جراء تعرض قرية سيريدا بالمقاطعة لإطلاق نار من الجانب الأوكراني المحاذي للمقاطعة.

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وكتب غلادكوف في صفحته على منصة "التلغرام"، اليوم الأحد: "تم إطلاق النار من الجانب الأوكراني على قرية سيريدا الواقعة في منطقة شيبيكينو. أصيب مدني واحد بشظايا".

وفي 11 مايو الماضي قتل شخص وأصيب 3 آخرون على الأقل جراء تعرض قرية روسية على حدود أوكرانيا للقصف من قوات كييف.

المصدر: تاس

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